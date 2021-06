Kunstausstellung in Westerland : Sabine Finck zeigt Strandbilder mit Fundstücken von Sylt

Die Galerie am Meer in Westerland zeigt ab Mittwoch,16. Juni, Bilder einer Hamburger Künstlerin. Auf den Acrylbildern sind nicht nur Sylt-Exponate zu sehen. Kunstfreunde können Sabine Finck persönlich zu treffen.

Westerland | „Angespült“ lautet der Titel einer Ausstellung der Hamburger Künstlerin Sabine Finck in der Galerie am Meer in Westerland. Vom 16. bis 30. Juni zeigt sie Strandbilder mit Fundstücken von Sylt sowie Exponate aus ihrer Heimatstadt Hamburg, wie der Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS) jetzt mitteilte. „Die immer wiederkehrende Bewegung des Meeres spült Ma...

