Kult-Restaurant in Kampen : Eröffnungsdatum für rundum erneuerte „Sturmhaube“ auf Sylt steht

Vor der eigentlichen Eröffnung des Hotel-Restaurants geht im Frühjahr bereits der zur „Sturmhaube“ gehörige Strandkiosk an den Start.

Kampen | Es tut sich was am Roten Kliff in Kampen: Auf der Baustelle an der „Sturmhaube“ wird fleißig gewerkelt. „Inzwischen haben wir die Arbeiten am Rohbau fast abgeschlossen“, sagt Felix Knochenhauer, einer von fünf Gesellschaftern hinter dem 5-Millionen-Euro-Projekt, das eine rundum erneuerte „Sturmhaube“, bestehend aus Hotel, Restaurant inklusive Mikrobra...

