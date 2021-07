Demo vor dem Rathaus in Westerland : Rund 100 Sylter kämpfen für eine Geburtenstation auf Sylt

Um sich dafür stark zu machen, dass wieder Babys unter professioneller Begleitung auf Sylt geboren werden können, gingen am Sonntag zahleiche Menschen auf die Straße.

Westerland | Bei strahlendem Sonnenschein sind am Sonntag rund 100 Sylter und Gäste vor dem Rathaus in Westerland zusammengekommen. Mit der Aktion wollen sie sich für eine Geburtenstation auf Sylt stark machen. Auf Plakaten und in ihren Reden forderten sie unter anderem, dass Kinder wieder unter professioneller Begleitung auf der Insel auf dien Welt kommen können....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.