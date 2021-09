In Westerland auf Sylt : Neue Luxuswohnungen gehen weg wie warme Semmeln

Am Donnerstag wurde Richtfest für „Lornsen am Strand“ mit vier Häusern und 43 Appartements gefeiert. Ein Hamburger Projektentwickler investiert hier 50 Millionen Euro. Früher stand dort eine Bäderstil-Villa.

Westerland | Der Rohbau steht, die ersten Dachstühle sind gezimmert: Nur wenige Schritte von der Strandpromenade entfernt, wo früher das Hotel „Vier Jahreszeiten“ in Westerland stand, sind in den vergangenen zwei Jahren vier Häuser mit 43 Ferienwohnungen hochgezogen worden. Am Donnerstag feierten die Projektbeteiligten des „Lornsen am Strand“ auf dem 2600 Quadratm...

