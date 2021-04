Corona-Ostern 2021 : Rückreiseverkehr von Sylt am Ostermontag verläuft reibungslos

Groß war die Sorge, dass Sylt über Ostern trotz Corona von Urlaubern überrannt wird. Diese Sorge erwies sich als unbegründet.

Sylt | Der Rückreiseverkehr von Sylt aufs Festland verlief am Ostermontag reibungslos ohne nennenswerte Zwischenfälle. Leitstelle, Polizei und Bahn zogen ein positives Fazit. Gut besetzte Autozüge am Montagmorgen Weiterlesen: Befürchtete Anreisewelle nach Sylt bleibt zunächst aus Nach dem Frühstück ging es am Ostermontag für viele Inselfans bei wech...

