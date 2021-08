Küstenschutz auf Sylt : Rissige Hochwasserschutzwand in Hörnum instandgesetzt

Die Instandsetzung der Schutzwand hat der Landschaftszweckverband auf Sylt vorgenommen, Kostenpunkt: rund 250.000 Euro.

Hörnum | Auffällige Abplatzungen und tiefe Risse: Die Hochwasserschutzwand am Regionaldeich in Hörnum war zuletzt in einem alles andere als guten Zustand. Nun wurde sie wieder instandgesetzt. Und das für viel Geld. Weiterlesen: Kegelrobbe taucht im Hörnumer Hafen auf – Tierschützer warnen vor Überfütterung Abplatzungen und Risse in der Schutzwand Weit...

