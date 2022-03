Luxushotel auf Sylt : „Reisetopia“ rankt Lanserhof unter den spannendsten Hoteleröffnungen 2022

Im Ranking des Berliner Start-ups landet das Luxus-Gesundheitsressort in der DACH-Region in der Top 12, bundesweit sogar in der Top 5. Der Lanserhof will seine Eröffnung am 1. Mai feiern.

Sylt | Nach mehrfachen Bauverzögerungen soll der Lanserhof in List auf Sylt am 1. Mai öffnen. Das Berliner Start-up „Reisetopia“ hat das Luxus-Gesundheitsressort bereits zu den zwölf spannendsten Hoteleröffnungen im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) 2022 gekürt. In Deutschland rankt Reisetopia den Lanserhof sogar in der Top Fünf. Damit teilt sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.