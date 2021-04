Modellregion Nordfriesland : Vor Tourismus-Neustart auf Sylt: Peter Douven äußert Bedenken bei Corona-Schnelltests

Modellregion-Start am Sonnabend: ISTS-Chef äußert Bedenken und plant an Himmelfahrt ein Alkoholverbot an Sylter Stränden.

Sylt | Wirklich entspannt blickt Peter Douven nicht auf den 1. Mai und den damit verbundenen Start der Modellregion Nordfriesland. Im Gespräch mit shz.de äußerte er jetzt starke Bedenken an den kostenlosen Corona-Schnelltests auf der Insel. Dass ausgerechnet der Geschäftsführer des Insel Sylt Tourismus-Services (ISTS) und Mitglied der Lenkungsgruppe, die das...

