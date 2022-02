Gruppengespräche und Austausch : Krieg in der Ukraine: Psychologisches Hilfsangebot für Betroffene auf Sylt

Dr. Birgit Meyer zum Wischen und ihr Mann Dr. Michael Meyer zum Wischen bieten die psychische Unterstützung in ihrer Sylter Praxis ehrenamtlich an. Damit schließen sie sich einer bundesweiten Initiative an.

Sylt | Erst vier Tage sind vergangen seitdem die Ukraine von russischen Truppen angegriffen wurde. Tausende Mensch sind auf der Flucht – die ganze Welt ist geschockt und besorgt. Ehrenamtliches Hilfsangebot „Es ist eine besondere Ausnahmesituation, die mit viel Unsicherheit und Angst verbunden ist“, erläutert Dr. Michael Meyer zum Wischen. Er und seine...

