In Westerland auf Sylt : Postbank schließt Filiale an der Kjeirstraße im Frühjahr 2022

Auch für die Filiale der Deutschen Post am selben Standort ist dann Schluss. Die Deutsche Post sucht nach einem neuen Standort in der Nähe, die „postalische Versorgung soll übergangslos gewährleistet“ werden.

Westerland | Kunden der Postbank auf Sylt gucken ab Frühjahr 2022 in die Röhre. Die Postbank schließt ihre Filiale auf Sylt an der Kjeirstraße in Westerland aus wirtschaftlichen Gründen ersatzlos. Weiterlesen: Post in Westerland schließt ab Sonnabend „Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten unserer Kunden in Zeit...

