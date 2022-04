Nach zwei Jahren Corona-Pause : Sylter Polo-Saison 2022 startet zu Pfingsten in Hörnum

Der Julius Bär Beach Polo World Cup wird Anfang Juni in der Polo-Arena am Hörnumer Leuchtturm auf Sylt ausgetragen. Bei dem internationalen Turnier treten sechs Teams gegeneinander an.

Hörnum | Die Polo-Saison 2022 auf Sylt steht vor der Tür: Zu Pfingsten wird nach zweijähriger Corona-Pause der Julius Bär Beach Polo World Cup auf der Insel ausgetragen. Weiterlesen: Corona auf der Insel: So viele Infizierte gibt es zum Osterferien-Start Dafür trifft sich die internationale Polo-Elite am 4. und 5. Juni in der Polo-Arena am Hörnumer Leuch...

