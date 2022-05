Körperverletzung auf Sylt : Nach Auseinandersetzung in der Paulstraße: Polizei sucht Zeugen

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag. Ein 20-Jähriger wurde dabei verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete.

Avatar_shz von Sylter Rundschau

09. Mai 2022, 11:56 Uhr

Sylt | In der Nacht zu Samstag, 7. Mai, kam es zu einer Auseinandersetzung in der Paulstraße in Westerland. Nach Angaben der Polizei wurde dabei ein 20-Jähriger verletzt, ein Tatverdächtiger ist flüchtig.

Weiterlesen: Polizei auf Sylt warnt vor Einschleichdieben

Zu dem Streit soll es gegen 2.25 Uhr nachts gekommen sein. Laut Polizei sei der 20-Jährige aus einem Taxi gestiegen und zu seinen Bekannten gegangen. Eine Person aus einer anderen Gruppe, die sich aggressiv verhalten habe, soll den Mann angesprochen und geschubst haben. Daraufhin sei es zu einem Handgemenge gekommen, bei dem der 20-Jährige mit einem Gegenstand geschlagen und am Kopf getroffen wurde.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Der Tatverdächtige soll etwa 25 Jahre alt, blond und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein. Nach der Tat sei er mit anderen Personen in Richtung Neue Straße geflüchtet.

Die Kriminalpolizei Sylt bittet nun Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 04651/70470 zu melden.