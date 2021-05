Wieder Ruhe an der „Buhne 16“ : Polizei löst in Westerland und Kampen „Corona-Partys“ auf

An der „Buhne 16“ herrschte am Montag wieder Normalbetrieb. An anderen Sylter Orten gab es in der Nacht Polizeieinsätze.

Sylt | Nach dem großen Andrang am Pfingstsonntag war im Bereich der „Buhne 16“ in Kampen am Montag wieder Ruhe eingekehrt. „Heute ist alles super entspannt, es sind vor allem Familien unterwegs“, berichtet die Restaurantleiterin des Kultlokals, Evalotta Franke. Am Sonntag hatte die Gemeinde Kampen wegen des großen Andrangs die Strandzugänge gesperrt. Es hatt...

