Gastronomie auf Sylt : „Pius Weinbar“ in Keitum muss 2022 nach 18 Jahren schließen

Nach Voigts Alter Backstube verliert die Insel ein weiteres Traditionslokal. Betreiber und Namensgeber der Bar, Pius Regli („Manne Pahl“ in Kampen), ist „alles andere als glücklich“.

Keitum | „Wer den unkomplizierten Genuss liebt, Spaß am Wein hat und das Ganze gerne mit begleitenden köstlichen Speisen krönt, der ist im Pius genau richtig.“ So bewirbt Pius Regli („Manne Pahl“ in Kampen) seine Weinbar am Kliff in Kampen auf der Homepage. Doch der Spaß und Genuss werden in dieser Location bald ein Ende haben. Der Pachtvertrag für „Pius’ Wein...

