Anreise nach Sylt : Pinkler, Bomben, Anatol: Die schrägsten Zwischenfälle auf dem Autozug

Der Mann, der am Wochenende vom fahrenden Autozug pinkeln wollte und damit eine Notbremsung auslöste, ist kein Einzelfall.

Sylt | Da hätte wohl jemand besser vor der Abfahrt noch mal die Toilette an der Autoverladung in Niebüll aufgesucht: Ein 50-jähriger Mann war am vergangenen Samstag während der Fahrt mit dem Autozug nach Sylt aus seinem Auto ausgestiegen, um zu pinkeln und hatte dabei das Notbremsseil ausgelöst, so dass der Zug eine Zwangsbremsung machte und zum Stehen kam. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.