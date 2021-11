Fernab von Sylt-Klischees : Pia Menning zeigt in ihrem Podcast „Echt Sylt“ den Alltag und das Leben auf der Insel

Ihre Interview-Gäste engagieren sich für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Soziales. Daraus sind bereits sieben Podcast-Folgen entstanden. Der Anspruch: Das echte Insel-Leben fernab von Sylt-Klischees zeigen.

Sylt | Sylt, das sind hauptsächlich schnelle Autos, teure Restaurants und Menschen in den neuesten Daunenjacken – von wegen. Pia Menning zeigt in ihrem Podcast „Echt Sylt“, dass die Insel auch ganz andere Seiten zu bieten hat und lässt Alltagspersonen aus den unterschiedlichsten Bereichen Sylts zu Wort kommen. „Die Idee zum Sylt-Podcast geisterte schon be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.