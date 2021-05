Pfingsten auf Sylt : Taufe bei ökumenischem Gottesdienst in Westerland

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Gottesdienste auf der Insel dezentral gefeiert.

Westerland/Sylt | Ökumenische Gottesdienste zu Pfingsten haben auf Sylt Tradition. Bedingt durch Corona wurde in diesem Jahr am Pfingstmontag dezentral gefeiert: in Keitum, Morsum (als TV-Gottesdienst) sowie in Westerland. Weiterlesen: Victoria Gorbatenko will Pastorin werden - am liebsten auf Sylt Hier, in der katholischen Pfarrkirche St. Christophorus, hatten d...

