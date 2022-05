Pfingst-Party auf Sylt 2022 : Das Strandlokal „Buhne-16“ lässt nur Gäste mit Reservierung rein

Zahlreiche Feierfreudige werden am Pfingstwochenende auf Sylt erwartet. Um einen Massen-Ansturm wie in den Vorjahren zu verhindern, wollen die Betreiber des Kultladens „Buhne 16“ in Kampen die Zahl der Gäste kontrollieren.

Kampen | Das Strandlokal „Buhne 16“ in Kampen lässt am Pfingstwochenende nur Gäste rein, die vorher reserviert haben. Das teilten die Betreiber am Sonntag auf Facebook mit. Platz gibt es demnach aber keinen mehr: „Pfingst-Samstag und Sonntag sind wir komplett ausgebucht“, heißt es dort. An den vergangenen zwei Corona-Pfingsten hatten Besucher-Massen und große ...

