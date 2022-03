Stellenwechsel : Der Abschied fällt ihm nicht leicht: Pastor Dieter Lankes verlässt Sylt

Im Juni 2019 hatte Pastor Dieter Lankes seine Aufgabe im Norden übernommen. Nun muss er weiterziehen gen Süden, er bleibt aber in Schleswig-Holstein.

Sylt | Pastor Dieter Lankes verlässt Sylt nach nur knapp drei Jahren. Wie er in einem Schreiben an die Gemeindemitglieder mitteilt, ist er mit Wirkung zum 1. April dieses Jahres von Erzbischof Stefan Heße zum Pfarr-Administrator der Pfarrei Sankt Nikolaus in Dithmarschen und Steinburg mit Sitz in Itzehoe ernannt. Weiterlesen: Willkommen im echten Norden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.