Kirchengemeinden auf Sylt : Rainer Chinnow: „Es ist der falsche Weg, Pfarrstellen so resolut zu reduzieren“

Wie viele Pastoren wird Sylt im Jahr 2030 noch haben? Ein großer Kritiker der Kürzung von Pfarrstellen ist Pastor Chinnow.

Wenningstedt-Braderup | Die Kirche in Deutschland hat ein Problem: Ihr laufen die Mitglieder davon. Ein zweites Problem: Immer weniger junge Menschen wollen den Beruf des Pastors noch ergreifen. Die Folge: Es gibt ein immer größer klaffendes Loch in der Personaldecke in der Kirche, weswegen Stellen nicht nachbesetzt oder zusammengespart werden. Konkret für Sylt bedeutet das,...

