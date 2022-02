Parksituation auf Sylt : Es wird eng: Falschparker auf Gehwegen müssen bis zu 100 Euro zahlen

Zugeparkte Straßen in der Hochsaison nerven Anwohner in der Gemeinde Sylt und Rettungsdienst wie Müllabfuhr kommen nicht mehr durch. Das Problem ist bekannt, aber eine schnelle Lösung nicht in Sicht.

Sylt | So kann es nicht weitergehen. Darin ist sich die Politik in der Gemeinde Sylt einig. Insbesondere Westerland und Orte mit starkfrequentierten Strandzugängen in der Hauptsaison müssen das Parkplatzproblem in den Griff kriegen. Denn zugeparkte Straßen nerven Anwohner zunehmend und oft genug ist kein Durchkommen mehr für Feuerwehr, Rettungsdienst und Mül...

