Badeunglück auf Sylt : „Paddle out“ für Mike Nissen wird an einen geheimen „schöneren Ort“ verlegt

Abschieds-Zeremonie findet auf Wunsch der Familie nun im privaten Kreis ohne Öffentlichkeit statt. Die Gründe sind verständlich.

Sylt | Nach der riesigen Anteilnahme am tragischen Tod des Rettungsschwimmers Mike Nissen am 19. August auf Sylt wünschen sich die Familie und die engsten Freunde mehr Ruhe und Privatheit. Deshalb wird das „Paddle out“, das am Sonntag, 5. September, geplant ist, nicht mehr wie ursprünglich angekündigt am Wennigstedter Hauptstrand stattfinden. „Wir haben es a...

