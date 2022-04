Ostern 2022 auf Sylt : Glitzerhalsband, Shrimps-Eis, Mini-Strandkörbe – worauf es im Urlaub mit Hund wirklich ankommt

Sylt hat vieles an Luxusangeboten in petto – auch für Vierbeiner. Im Gespräch mit shz.de erzählt eine Expertin, was den Insel-Urlaub für Hund und Mensch so angenehm wie möglich macht.

Sylt | Zum Saisonstart Ostern 2022 ist die Insel wieder voller Touristen. Ob Dackel, Bulldogge, Chihuahua oder Retriever – viele haben ihren Hund mit in die Ferien genommen. Von Haute-Couture Glitzerpullundern, Hundeeis mit Shrimps und Leber oder Mini-Strandkörben für den geliebten Vierbeiner: Auf Sylt kann das Leben auch für Hunde zum Luxus-Aufenthalt werde...

