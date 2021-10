Verkehrswende auf Sylt : Ortsbeirat stimmt für Tempo 30 innerorts in Keitum und Munkmarsch

Der Ortsbeirat folgt damit einem Antrag der Grünen-Fraktion in der Gemeindevertretung Sylt.

Keitum | Wird in Keitum künftig nur noch in Schneckentempo gefahren? Die just am Donnerstag beschlossene Empfehlung an die Gemeindevertretung für Tempo 30 innerorts lässt sowas zumindest erahnen. Zumindest der als Raser-Strecke berüchtigte Abschnitt zwischen Kreisel und Kirche soll so endlich beruhigt werden. Kontroverse Diskussion im Gremium Weiterlesen...

