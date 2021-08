In Westerland auf Sylt : Eine Gedenktafel für Wehrmachtsopfer, zu viel Müll und neue „Rentnerbänke“

Der Ortsbeirat Westerland sieht eine wachsende Müllproblematik in der Innenstadt und fordert Tempo 30 – zumindest abends. Vorsitzender „enttäuscht“, dass der Bürgermeister fehlte.

Westerland | Der am Geh- und Radweg westlich des Südwäldchens aufgestellte Gedenkstein für die Opfer der Wehrmachtsjustiz wird um eine Gedenktafel ergänzt. Sie soll an die fünf namentlich bekannten NS-Opfer erinnern, die nahe des Standorts 1944 oder 1945 in einem Dünental hingerichtet worden sind. „Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion wurde im Rahme...

