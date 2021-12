Wetter auf der Insel heute : Orkanartige Böen fegen über Sylt – Mittwochnachmittag zunächst fast windstill

Heftiger Regen und orkanartige Böen sorgten am Mittwoch dafür, dass ein Spaziergang am Strand vor Sylt nicht immer leicht zu bewältigen war. Am Donnerstag soll sich das Wetter auf der Nordseeinsel wieder ändern.

Sylt | Die Ruhe vor dem Sturm: Nachdem am Mittwoch tagsüber teils heftige Sturmböen über Sylt gefegt waren, flaute der Wind am Nachmittag und frühen Abend fast ganz ab. Dieses Phänomen hatte Meteorologe Ronny Büttner von Wetterwelt in Kiel bereits am Dienstag vorausgesagt. Nachdem es zunächst fast windstill ist, soll der Wind zum Abend wieder deutlich zunehm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.