Sturm und Unwetter auf Sylt : Orkanartige Böen auf der Insel – so war die Nacht für Polizei und Feuerwehr

Umgestürzte Verkehrsschilder und Wasser in der Wohnung: Mit bis zu 120 Kilometer pro Stunde waren in der Nacht zu Donnerstag orkanartige Böen über Sylt gefegt. Zu vielen Einsätzen mussten die Helfer nicht ausrücken.

Sylt | Trotz heftiger orkanartiger Böen auf Sylt, sprechen Feuerwehr und Polizei von einer eher ruhigen Nacht zum Donnerstag. In List war ein Verkehrsschild umgestürzt und habe dabei ein Auto beschädigt, sagte Sandra Otte, Sprecherin der Polizeidirektion in Flensburg. In der Wilhelmstraße, Ecke Maybachstraße, in Westerland habe ein Baustellenabsperrung im Wi...

