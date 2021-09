Wetter auf Sylt heute : Orkanartige Böen auf Sylt in der kommenden Nacht

In der Nacht zum Donnerstag sollten Sylter und Gäste lieber in ihren Häusern und Wohnungen bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Mittwoch eine amtliche Warnung vor orkanartigen Böen herausgegeben.

