Omikron-Welle auf Sylt : Jeder 38. Sylter ist mit Corona infiziert – wie konnte es dazu kommen?

Corona hat die Insel weiter fest im Griff: Aktuell gilt jeder 38. Sylter als infiziert und in Isolation, jeder 32. Sylter ist in Quarantäne. Wie konnte es dazu kommen?

Sylt | Die Corona-Zahlen des Kreises Nordfriesland steigen mit jedem weiteren Tag. 593 Sylter sind nach Angaben des Gesundheitsamtes des Kreises Nordfriesland in Quarantäne (Stand: 10. Januar), 477 gelten aktuell als an Corona erkrankt. Alexander Steinmetz, ärztlicher Direkter der Asklepios Nordseeklinik, konkretisierte via Facebook, was die Zahlen für Sylt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.