Omikronwelle nicht zu stoppen : Corona-Zahlen auf Sylt innerhalb von einer Woche fast verdreifacht

Die steigenden Corona-Zahlen halten die Insel weiterhin in Atem. Nun haben sich die Infektionen binnen einer Woche fast verdreifacht.

Sylt | Das Corona-Virus mit der Omikron-Variante ist weiterhin deutschlandweit auf dem Vormarsch. Auch auf Sylt hören die Zahlen nicht auf zu steigen. Am Freitag, 7. Januar, gibt der Kreis Nordfriesland in seiner täglichen Corona-Statistik 400 aktuelle Corona-Fälle auf der Nordseeinsel an, 510 Personen sind in Quarantäne. Vor einer Woche zu Silvester, 31. De...

