Sylt-Fan seit Kindestagen : Oli.P und die Sehnsucht nach Sylt: Sänger hofft auf mehr Normalität

Obwohl er inzwischen wieder in seiner Geburtsstadt Berlin lebt, trägt Sänger Oli.P Sylt im Herzen. Er verfolgt genau, was auf der Insel passiert und bringt sich aus der Ferne selbst auf Sylt mit ein.

Sylt | „Ich bin mit meinen Eltern schon in den 80er-Jahren immer nach Sylt in den Urlaub gefahren. Meine Erinnerungen daran bestehen hauptsächlich aus Trampolin springen und Pommes essen in Wenningstedt“, sagt der 42-Jährige. Oli.P, der mit richtigem Namen Oliver Petszokat heißt, ist in Berlin-Spandau aufgewachsen, „für Berliner Verhältnisse mitten im Grünen...

