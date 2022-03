Ögers Musik-Camp 2022 : Coaching für Musikernachwuchs auf Sylt geht in die nächste Runde

Ögers Musik-Camp für die Sylter Musiker von morgen geht in die zweite Runde: Am 30. April und am 1. Mai 2022 wird das Coaching erneut in der Kreismusikschule Nordfriesland angeboten.

Sylt | Sylter Musikern den Weg auf die Bühne ebnen – das ist das Ziel von Ögers Musik-Camp. Im vergangenen Jahr nutzten 30 Sylter Musiker das Angebot in Westerland, um sich von ihren Coaches in den Bereichen Songwriting, Gesang, Rhythmus und Recording unterrichten zu lassen. Auch in diesem Jahr sind Instrumentalisten, Sänger und Komponisten gleichermaßen ang...

