Besuch bei Gosch und Sansibar : Zwischen Existenzangst und Erholung: So hart trifft der Lockdown Sylt

So einsam war es auf Sylt lange nicht mehr. Wegen der Pandemie bleiben Touristen fern. Wie geht es den Dagebliebenen?

Sylt | Ein Werktag Mitte Februar, morgens gegen neun Uhr am Hörnumer Weststrand. Wintereinbruch auf Sylt: Die Sonne lacht vom blauen Himmel. Nur gelegentlich ziehen eine paar Wolken vorbei. Wer an diesem Vormittag einmal um die Odde läuft, die Südspitze der In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.