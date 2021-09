Aufnahmen für „Nord Nord Mord“ : Peter Heinrich Brix, Oliver Wnuk und Julia Brendler drehen bis Ende Oktober auf Sylt

Filmaufnahmen für gleich zwei neue Folgen der ZDF Krimi-Serie „Nord Nord Mord“ entstehen zurzeit und noch bis Ende Oktober an zahlreichen Orten auf Sylt.

Sylt | „Sievers sieht Gespenster“ und „Sievers und der große Knall“ : So lauten die Titel der zwei neuen Folgen für die ZDF Krimi-Serie „Nord Nord Mord“, die zurzeit auf Sylt gedreht werden. Gedreht wird wieder an zahlreichen Schauplätzen auf der Insel. Bis Ende Oktober entstehen inselweit Aufnahmen. Zudem entstehen weitere Szenen in Hamburg. Weiterlesen:...

