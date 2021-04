Gemeinde Sylt : Nikolas Häckel offiziell als wiedergewählter Bürgermeister vereidigt

In feierlichem Rahmen: Nikolas Häckel hat seinen Amtseid als alter, neuer Bürgermeister abgelegt.

Westerland | Gut erholt und in fröhlicher Stimmung hat sich Nikolas Häckel in der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend präsentiert. Für ihn war es eine ganz besondere Sitzung: Der 46-Jährige wurde offiziell zum wiedergewählten Bürgermeister der Gemeinde Sylt für die kommenden sechs Jahre ernannt. Weiterlesen: Nikolas Häckel wird heute als Sylter Bürgerme...

