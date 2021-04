Nach Bürgermeisterwahl : Nikolas Häckel wird heute als Sylter Bürgermeister vereidigt

Nach der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Sylt vor rund einem Monat, folgt am Donnerstagabend der offizielle Akt.

Westerland | Nach seinem Erfolg bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Sylt wird Bürgermeister Nikolas Häckel am Donnerstag für seine zweite Amtszeit vereidigt. Im Rahmen der Gemeindevertretersitzung in Westerland soll er von Bürgervorsteher Peter Schnittgard für sechs Jahre zum Bürgermeister der Gemeinde Sylt ernannt werden und den Beamteneid leisten. Häckels ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.