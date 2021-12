In Westerland auf Sylt : Neues Hotel „I love Sylt“ will bis Jahresende 2021 eröffnen

Für den Betrieb seines Hauses hat Neu-Hotelier Ole König ein Führungsteam mit viel Gastronomie-Erfahrung gewonnen. Und die Insulaner, die sich eine kleine Auszeit gönnen möchten, können zum halben Preis einchecken.

Westerland | „Klein, aber fein“ ist das Motto des neuen Hotels „I love Sylt Hotel Terminus“, dass nach zwei verschobenen Eröffnungsterminen unter anderem wegen fehlender Baumaterialien nun auf jeden Fall bis Jahresende eröffnen will − wenn alles Hand in Hand geht, könnte es auch schon vor Weihnachten klappen. Doch sicher ist das nicht in dieser Zeit, in der Liefer...

