Einzigartige Natur auf Sylt : Bei Sturmfluten: Wie Deiche die Küsten vor der Kraft der Nordsee schützen

Das Kapital der Insel ist ihre Natur. Eine besondere Landschaftsform sind die Deiche. Wenn auch von Menschenhand geschaffen, so werden sie heute als ein Teil der Sylter Natur betrachtet.

Sylt | „Wer nicht will deichen, der muss weichen.“ So lautet ein überlieferter Wahlspruch der Menschen, die in der Nachbarschaft zur Nordsee leben. Doch erst im 16. Jahrhundert wurden auf Sylt erste wallartige Erdaufschüttungen vorgenommen. Zuvor gab es noch keinerlei Art von Küstenschutz, so dass der „Blanke Hans“, wie die Friesen das entfesselte Meer damal...

