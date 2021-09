Am Brandenburger Strand : Nach zwei Wochenenden Wettkampf: Surf Club Sylt kürt seine Vereinsmeister

Die Clubmitglieder traten in verschiedenen Disziplinen an und begeisterten die Zuschauenden mit ihrem Können.

Sylt | An den ersten beiden Septemberwochenenden maßen sich die Mitglieder des Surf Club Sylt bei den Clubmeisterschaften am Brandenburger Strand. In Durchgängen von 20 bis 25 Minuten surften jeweils drei bis fünf Surferinnen und Surfer gleichzeitig – drei Jurymitglieder beurteilten die Performance auf dem Wasser. Surfstart bei guten Bedingungen Start ...

