Verkehrschaos am Sylter Autozug : Nach tödlichem Unfall bei Niebüll: Reisende warten auch am Abend stundenlang in Westerland

Nur leichte Entspannung: Rund um das Verladeterminal in Westerland stauten sich die Autos auch am Sonntagabend weiter. Wartezeit verkürzt sich von vier auf zwei Stunden.

Sylt | Syltreisende müssen am Sonntag viel Geduld haben: Bis zu vier Stunden warteten Sylter und Gäste tagsüber rund um die Autozugverladung in Westerland, um mit ihrem Fahrzeug von der Insel zu kommen. Auch an der Verladung in Niebüll stauten sich die Fahrzeuge: Rund eine Stunde warteten Reisende hier, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB). Am Abend...

