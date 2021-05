Pfingstsonntag auf Sylt : Polizei spricht von ruhiger Nacht - Andrang am Autozug nimmt ab

Nach teilweise langen Wartezeiten an der Autoverladung und Verkehrschaos in Westerland am Sonnabend war es am Sonntag deutlich ruhiger auf den Straßen. Aber auch am Pfingstsonntag reisten zahlreiche Menschen nach Sylt.

Sylt | Sonne und blauer Himmel, statt Regen und stürmische Böen: Nachdem Urlauber am Sonnabend dem trüben Wetter trotzten, freuten sie sich am Pfingstsonntag über den Wetterwechsel. Auch die Anreisewelle war am Pfingstsonntag abgeflaut - voll waren die Autozüge aber noch immer. Ein Verkehrschaos rund um den Westerländer Bahnhof blieb am Sonntag aber aus. ...

