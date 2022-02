Freizeit auf Sylt : Nach kurzer Pause: Kinowelt Westerland öffnet wieder

Trotz erschwerter Bedingungen in den beiden zurückliegenden Corona-Jahren blicken die Kinowelt-Leiter Anna Kugel und Roger Wenzel optimistisch ins Jahr 2022.

Westerland | Mit der bevorstehenden Biike am Montag, 21. Februar, erwacht die Insel traditionsgemäß aus dem Winterschlaf in den ersten Wochen des Jahres 2022 – auch das Kino. Am Donnerstag, 17. Februar, startet die Kinowelt Westerland nach gut zweiwöchiger Pause wieder in die Saison. Was gezeigt wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Aber die Kineasten auf der In...

