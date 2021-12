Corona-Ausbruch auf Sylt : Nach Weihnachtsparty im „Rotem Kliff“: Zahl der Infizierten steigt rasant

Die Entwicklung nach oben setzt sich fort: Nach einer Party an Heiligabend im Club „Rotes Kliff“ in Kampen kommen täglich neue positive Coronafälle hinzu. Infektionszahlen auf ganz Sylt steigen.

Kampen | Nach dem Corona-Ausbruch auf der Weihnachtsparty im Club „Rotes Kliff“ ist die Zahl der Infizierten auch am Freitag erneut gestiegen. Sieben weitere PCR-Positive seien hinzugekommen – die Gesamtzahl der PCR-positiv getesteten Personen liege damit bei 23, teilte Hans-Martin Slopianka, Sprecherin des Kreis Nordfriesland am Freitag mit. Am Donnerstag war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.