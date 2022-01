Corona-Ausbruch auf Sylt : Nach Weihnachtsparty im „Rotem Kliff“: Zehn weitere Infizierte

Der traurige Höhenflug auf Sylt setzt sich fort: Am Sonnabend und Sonntag sind je fünf neue Infektionen unter „Kliff“-Gästen bekannt geworden. Sie hatten sich bei Weihnachts-Party in dem Kampener Club infiziert.

Kampen | Zehn weitere Gäste einer Weihnachtsparty im Club „Rotes Kliff“ sind am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit sind es jetzt insgesamt 33 PCR-Positive, die am 24. Dezember in Kampen gefeiert hatten, wie Hans-Martin Slopianka, Sprecher des Kreis Nordfriesland am Sonntag mitteilte. Am Freitag waren es noch 23 PCR-positive Partygäst...

