Rettungsschwimmer ertrunken : Nach Badeunfall auf Sylt: Wie oft verunglücken Rettungsschwimmer in SH?

Es ist ein gefährlicher Job, den Rettungsschwimmer an den Küsten SHs machen. In Wennigstedt auf Sylt ist ein 47-Jähriger am Donnerstag gestorben, als er versuchte, eine Badende zu retten. Auf Sylt hat es so einen Unglücksfall lange nicht gegeben.

Sylt | Während auf Sylt die meisten Rettungsschwimmer fest bei den Inselgemeinden angestellt sind, werden die restlichen Badestellen und Strände in Schleswig-Holstein in den allermeisten Fällen von Ehrenamtlichen der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bewacht –sie stellen mehr als 90 Prozent aller eingesetzten Rettungsschwimmer im Land, weiß Thies ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.