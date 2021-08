Nach dem tödlichen Unglück auf Sylt : Mutter von Mike in tiefer Trauer: „Er war immer für andere da, auch für mich“

Eine Woche nach dem Tod des Rettungsschwimmers in der Nordsee vor Wenningstedt hat shz.de mit der Mutter über den Verlust ihres Sohnes Mike Nissen gesprochen. Es ist für sie nicht der erste Schicksalsschlag in diesem Jahr.

Wenningstedt | „Der Sport und seine Arbeit als Rettungsschwimmer, das war sein Leben. Er war immer hilfsbereit, immer für andere da, auch für mich.“ Christa Neumann hat das Schlimmste erlebt, was einer Mutter passieren kann. Sie hat ihren Sohn Mike Nissen verloren, der am 19. August in der Nordsee vor Wenningstedt ertrank, als er einer 63-jährigen Badenden zu Hilfe ...

