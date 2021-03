Unterwegs in Westerland : Mutmaßlicher Betrüger auf Sylt erregt Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken

Ein älterer Mann war am Dienstag in Westerland unterwegs und bettelte in Geschäften. Zuvor hatte er in Bredstedt Reisende belästigt und eine Anzeige erhalten.

Westerland | Von einem „Betrüger“, der in Westerland unterwegs sei, war am Dienstagnachmittag in den sozialen Netzwerken die Rede. Der ältere Herr, um die 70 Jahre alt, würde in Geschäfte kommen, erzählen, dass man ihm in Hamburg sein Auto und seine ganzen Kreditkarten gestohlen hätte und dass er sich daher nichts mehr kaufen könnte. Darum würde er gerne aus den A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.