Corona auf Sylt : Müssen Shopping-Fans in Westerland bald Maske tragen?

In den sozialen Medien wird der Ruf nach einer Maskenpflicht in den Westerländer Einkaufsstraßen laut. Bürgermeister Nikolas Häckel plant nächste Schritte.

Westerland | Sie tummeln sich wieder: Nach rund zwölf Wochen coronabedingter Zwangspause sind seit Montag zahlreiche Shopping-Fans in den Einkaufsstraßen in Westerland unterwegs, um sich mit Parfüm oder neuen Hosen und Frühlingskleidern einzudecken. Besonders die Friedrichstraße war bei der Öffnung am Montag belebt. Anders als in anderen Orten im Kreis Nordfrie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.