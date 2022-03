Ukraine-Krieg : Versteigerung und Teelichter: So solidarisieren sich die Morsumer Kulturfreunde

Mit einem Moment der Stille für die Ukraine haben die Morsumer Kulturfreunde ihre Hauptversammlung eröffnet.

Morsum | Der Krieg in der Ukraine, er ist nicht nur in den Medien tagtäglich präsent – auch in den gesellschaftlichen Bereichen werden seine Auswirkungen allerorten sichtbar. So nahm auch die Hauptversammlung der Morsumer Kulturfreunde einen ungewohnten Auftakt: Bei gedämpftem Deckenlicht entzündete jeder der rund 60 Anwesenden ein Teelicht. „Wir wollen gute G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.