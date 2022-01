Corona auf Sylt : Mitarbeiter betroffen: Nordseeklinik verschiebt alle planbaren Operationen

Mehrere Corona-Fälle unter den Mitarbeitern haben einen erheblichen Personalmangel in der Klinik ausgelöst. Deshalb wird jetzt alles daran gesetzt, die Notfallversorgung aufrecht zu erhalten.

Westerland | Die angespannte Corona-Lage auf der Insel zwingt nun auch die Nordseeklinik in die Knie: Wie die Klinik mitteilt, werden wegen der stark steigenden Infektionszahlen auf Sylt, insbesondere vor dem Hintergrund der Omikron-Variante, alle planbaren Eingriffe in der Akutklinik, die nicht zwingend medizinisch notwendig sind, bis auf weiteres verschoben. So ...

